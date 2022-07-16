TRT’nin ilk spikeri Aytaç Kardüz hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan'daki yazlığında kalan TRT'nin efsane spikerlerinden 79 yaşındaki Aytaç Kardüz, denizde boğularak hayatını kaybetti. Yaz aylarında Bodrum Gündoğan'da yaşayan TRT spikeri Aytaç Kardüz (79), akşam saatlerinde yakınlarıyla birlikte denize girdi ve yüzmeye başladı. Bir süre sonra Kardüz'ü su üzerinde hareketsiz gören yakınları kıyıya çıkardı ve yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi ambulansta yaptığı Kardüz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi'nde kalan Kardüz'ün cenazesinin, memleketi Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.



KİMDİR?

Aytaç Kardüz, 1964 yılında göreve başladığı TRT'de 30 yıl boyunca çalıştı. Birçok spikerin yetişmesinde büyük emeği geçen Aytaç Kardüz, yıllar sonra TRT Haber stüdyolarında kamera karşısına geçerek haberleri sunmuştu.





■ ADEM ÜLKER

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