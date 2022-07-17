Esnaf cinayeti Datça’yı ayağa kaldırdı

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde, işlettiği Tekel bayisinde bıçaklanarak öldürülen Erkan Okur'un (42) cinayet şüphelilerinin adliyeye getirilmesi sırasında gergin anlar yaşandı. Şüpheliler H.T (20), S.A. (31) ve T.H.T'nin (21) adliyeye getirileceğini öğrenen öfkeli kalabalık, bina önünde toplanırken, Marmaris'ten gelen 50 kişilik çevik kuvvet memuru önlem aldı.

Öfkeli kalabalık, şüphelilerin çevik kuvvet aracında olduğunu zannederek adliyenin çevresini sardı. Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, kalabalığı yatıştırmak için bir süre görüştü. Toygun'un konuşması sırasında Erhan Okur'un ağabeyi Gökhan Okur da vatandaşları dağılmaya çağırdı.

Öfkeli kalabalık bir süreliğine adliye önünden ayrılsa da beklemeye devam edenler oldu. Daha sonra adliyeye yaklaşan bir ekip otobüsünün önü kalabalık tarafından kesildi. Adliyeye yürümek isteyen vatandaşlar, çevik kuvvet tarafından durduruldu.

ÜÇÜ DE TUTUKLANDI

OLAYIN şüphelileri H.T, S.A. ve T.H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından Datça Adliyesi'ne sevk edildi. Öldürülen esnafın yakınları ve toplanan kalabalık sonrası 3 şüpheli, güvenlik gerekçesi ile Marmaris Adliyesi'ne götürülerek mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYDAN YENİ GÖRÜNTÜ

OLAY gecesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde H.T'nin biri kalbine isabet eden iki bıçak darbesi ile yere yığılarak son nefesini veren Erhan Okur'un yanına gidip bir şeyler söylediği ve sonrasında karşı binadan kendine bağırıp üzerine tabak atanları tehdit ettiği görülüyor.

■ OSMAN AKÇA