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Haberler Muğla Fethiye'de tarihe büyük saygısızlık! 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olan yapıları sprey boyayla boyadılar

Fethiye'de tarihe büyük saygısızlık! 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olan yapıları sprey boyayla boyadılar

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden olan Fethiye'de 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olan ve 'Hayelet Köy' olarak anılan Kayaköy'deki bazı yapılara sprey boya ile yazılar yazıldı. Yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği bölgedeki görüntüler tepkilere neden oldu.

DHA

17.07.2022, 11:47 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022, 11:52

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olan tarihi Kayaköy'deki bazı yapılara sprey boya ile yazılar yazıldı.

Fethiye’de tarihe büyük saygısızlık! Kesin Korunacak Hassas Alan’ olan yapıları sprey boyayla boyadılar

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Fethiye ilçesinde bulunan tarihi Kayaköy, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Tarihi evlerin bulunduğu bölgede yaşayan Rumlar, 1923'teki mübadele anlaşması ile Yunanistan'a göç etti.

Fethiye’de tarihe büyük saygısızlık! Kesin Korunacak Hassas Alan’ olan yapıları sprey boyayla boyadılar

Yaşanan göçün ardından bölgeye yerleştirilen halk çevre ve yaşam koşullarına ayak uyduramayınca köy terk edildi.

Fethiye’de tarihe büyük saygısızlık! Kesin Korunacak Hassas Alan’ olan yapıları sprey boyayla boyadılar

Günümüzde 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kayaköy, 2020 yılında da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi.

Fethiye’de tarihe büyük saygısızlık! Kesin Korunacak Hassas Alan’ olan yapıları sprey boyayla boyadılar

Dik yamaçta bulunan ve seneler içerisinde yaşanan çevresel faktörler nedeniyle büyük bölümü hasar gören bölgedeki evlerin bazıları da bölgeyi ziyaret eden kişiler tarafından tahrip ediliyor.

Fethiye’de tarihe büyük saygısızlık! Kesin Korunacak Hassas Alan’ olan yapıları sprey boyayla boyadılar

Tarihi evlerden birinin içindeki duvarlara kimliği belirsiz bir kişi tarafından sprey boya ile yazılar yazıldığı görüldü.

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