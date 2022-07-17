Haberler Muğla Fethiye'de tarihe büyük saygısızlık! 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olan yapıları sprey boyayla boyadılar

Fethiye'de tarihe büyük saygısızlık! 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olan yapıları sprey boyayla boyadılar

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden olan Fethiye'de 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olan ve 'Hayelet Köy' olarak anılan Kayaköy'deki bazı yapılara sprey boya ile yazılar yazıldı. Yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği bölgedeki görüntüler tepkilere neden oldu.