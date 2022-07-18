Sevgilisine ‘boşandım’ demiş

Muğla Ortaca'da balıkçılık yapan Erdal Yalçın, 2 ay önce kendisini ve bir çocuğunu terk eden karısını her yerde arıyordu. Eline boşanma tebligatı ulaşan Yalçın, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Ören Mahallesi'nde karısı Emine Yalçın, sevgilisi Mehmet Aksoy ve Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy'un birlikte yaşadıklarını öğrendi.





OTOMOBİLDE CEPHANE

Öfkeli koca yanına pompalı tüfek, tüfeğe ait çok sayıda fişek, tabanca ve işte kullandığı bıçağını alarak otomobiliyle Muğla Ortaca'dan yola çıktı. Evin kapısını çalan Yalçın, karşısına çıkan Mehmet Aksoy'a karısıyla konuşmak istediğini söyledi. Bu sırada kapıya gelen Emine Yalçın, "Burada ne işin var. Boşanmak için dava açtım, konuşacak bir şeyimiz yok. Seninle evli kalmak istemiyorum" diyerek evden gitmesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından Erdal Yalçın, koltuğunun altında getirdiği pompalı tüfeği çıkararak önce Mehmet Aksoy'u göğsünden vurdu. Yere düşen Aksoy'a bir kaç el daha ateş eden Yalçın, evden içeri girerek yatak odasına kaçan eşi Emine Yalçın'ın başına ve göğsüne doğru ardı ardına tetiğe bastı. Öfkeden gözü dönen Erdal Yalçın, tüfeğin tutukluk yapması üzerine belinden çıkardığı tabancasıyla yerde yatan eşine kurşun yağdırmaya devam etti. O esnada kendisine engel olmak isteyen Mehmet Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy'u da vuran Erdal Yalçın olay yerinden kaçtı. Katil zanlısı, Muğla'da yakalanarak jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Soğuk kanlı biçimde rahat tavırlar sergileyen Yalçın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





CENAZESİNİ ALMADILAR

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Gülperi Aksoy yaşam savaşı verirken, oğlu Mehmet Aksoy, Acıpayam Ören köyünde toprağa verildi. Yakınları ve köyde yaşayanlar, Mehmet Aksoy ve annesi Gülperi Aksoy'un Emine Yalçın'ın evli ve çocuklu olduğunu bilmediklerini söyledi. Mehmet Aksoy'un bir arkadaşı ise, "Mehmet evlenmeyi planlıyordu. Kadın boşandığını söylemiş. Kocası ve çocukları olduğunu bilseydi asla birlikte olmazdı. Annesi ve yakınları buna asla izin vermezdi" dedi. Emine Yalçın'ın cenazesinin ise yakınları tarafından henüz morgdan alınmadığı öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP