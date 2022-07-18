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Haberler Muğla TIR’la birlikte yürekler de yandı

TIR’la birlikte yürekler de yandı

28 yaşındaki Ali Güler kullandığı maden yüklü TIR’ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan araçta ayağı sıkışan Güler, patlamalar eşliğinde alev alev yanan TIR’ın içinde yanarak can verdi

18.7.2022

TIR’la birlikte yürekler de yandı

Muğla'da yaşanan talihsiz kaza yürekleri yaktı. Milas ilçesinde, 28 yaşındaki Ali Güler'in kullandığı kamyon kontrolden çıkarak savrulup, şarampole devrildi. Milas karayolunda seyreden maden yüklü TIR, virajda sürücüsü Ali Güler'in kontrolünden çıkarak şarampole girdi.



AYAĞI ARAYA SIKIŞMIŞ
Kazanın ardından TIR yanmaya başladı. Kazada yaralanan ve ayağı sıkıştığı öğrenilen TIR şoförü, Ali Güler feci olayda yanarak can verdi. Yangın esnasında zaman zaman patlamalar yaşandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından kaza sonrası alev alan kamyondaki yangın söndürüldü.

Kamyonun içerisinde yapılan incelemede şoför Ali Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güler'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

OSMAN AKÇA

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