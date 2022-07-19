Bir türlü yol alamadılar

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, 4 kilometre uzunluğundaki Turgut Özal Bulvarı'nda devam eden çalışmalar vatandaşı çileden çıkardı. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da AK Partili Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ve İlçe Başkanı Volkan Alpözen ile CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde olan ama yıllardır yapılmayan yolda incelemeler yaptı.

Tamamlanmayan çalışma ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e eleştirilerde bulunan Gökcan, Kavaklıdere'nin ana caddesinin mülkiyetinin de tasarruf yetkisinin de Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu vurguladı. Gökcan, "Yaklaşık iki yıl önce belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve Kavaklıdere'deki muhtarlarımız ile birlikteyken mülkiyeti Büyükşehir'e ait olan yolla ilgili CHP Muğla Milletvekili Sayın Süleyman Girgin'i aradım. Kendisi ilgileneceğini ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e ileteceğini söyledi. Görüşmemizin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Burası 4 kilometrelik bir yol. 2 yıldan beri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Gürün ve hala yapamadı."

BİZE DEVRETSİNLER

Gökcan ilçe halkının da şikayetçi olduğunu belirtti ve "Hükümet olarak Kavaklıdere'de İlçe Emniyet Amirliği binası, Belediye binası, Kaymakamlık binası yaptık. TOKİ Projesi başlattık. Doğalgaz getirdik. CHP'li Büyükşehir Belediyesi olarak siz ne yapıyorsunuz? Eyyy Osman Gürün. Eyyy Süleyman Girgin. Ya yolu yapın ya da maddi sıkıntınız varsa, biz hükümet olarak ne gerekiyorsa yapalım" dedi.

18 KİLOMETRE YAPTIK

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir de altyapı çalışmalarının iki yıl önce tamamlandığını, bu süre içerisinde başkanlıklarının sorumluluğundaki yaklaşık 18 kilometre yolun yapımını tamamlayarak hizmete sunduklarını anlattı. Demir, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Bulvarımızı yapmıyorsa veya yapamıyorsa bu yolumuzun yapımını Kavaklıdere Belediye Başkanlığımıza devretsinler" dedi.

AK Parti Kavaklıdere İlçe Başkanı Volkan Alpözen sosyal medya hesabından yaşanan duruma tepki gösterdi. Büyükşehir belediyesi yetkililerini UFO gören masum köylüye benzeten Alpözen, çalışmanın Kavaklıdere Belediyesine bırakılması çağrısı yaptı. Alpözen, "Yangın yangın dolaşan ve tepesinde gezinen bilmem kaç tane helikopteri UFO görmüş masum köylü edasıyla izleyip, 'Yangın söndürme helikopterleri nerede?' deme komikliğini gösteren ve sözüm ona siyaset yaptığını zanneden zihniyet, şaşılacak bir şekilde iki tane iş makinesini çalıştırabilme kabiliyetinden mahrum. Önceden bozuk olan ilçe girişini kullanılamaz halde bıraktılar."

'SÖZ, SİZ YAPMIŞSINIZ GİBİ KABUL EDECEĞİZ'

Alpözen, büyükşehir belediyesi yetkililerinden çirkin görüntünün giderilmesi için iyi niyetlerini ortaya koymalarını isteyerek, "Çağrımız şudur; bu yolun yapımını sizin düşünce hızınızdan bile daha çabuk bir şekilde tamamlayarak, yine size geri teslim etmeye hazır olan Kavaklıdere Belediye Başkanlığı'mıza bırakın. Söz, siz yapmışsınız kabul edeceğiz."

OSMAN AKÇA