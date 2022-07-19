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Haberler Muğla Bir yangın da Milas Selimiye'de! Ekipler alarma geçti

Bir yangın da Milas Selimiye'de! Ekipler alarma geçti

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan iki orman yangını söndürüldü. Yangın Milas İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

AA

19.07.2022, 16:40

Bir yangın da Milas Selimiye’de! Ekipler alarma geçti

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönük ormanlık alan zarar gördü.

Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yanan alanda soğutma çalışmalarına başlandı.

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