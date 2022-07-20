  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Manş Denizi'ni geçerse... Bodrumlu Aysu Türkiye'nin adını tarihe yazdıracak!

Manş Denizi'ni geçerse... Bodrumlu Aysu Türkiye'nin adını tarihe yazdıracak!

21 yaşındaki Bodrumlu genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçmek için yaptığı yoğun çalışmaları sürdürüyor. Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü olarak adını tarihe yazdırmayı hedefleyen Türkoğlu, 14 senelik deneyimi ve yaptığı zorlu antrenmanlar sayesinde kendisini hazır hissettiğini ve hedefine ulaşmak istediğini söyledi.

20.07.2022, 16:20

Bodrumlu Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü olarak adını tarihe yazdırmaya hazırlanıyor.

Manş Denizi’ni geçmeye hazırlanıyor: Türkiye’nin adını tarihe yazdıracak!

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu olmayı, kendisinin ve Türkiye'nin adını tarihe yazdırmayı hedefliyor.

Manş Denizi’ni geçmeye hazırlanıyor: Türkiye’nin adını tarihe yazdıracak!

İçmeler Tersanesi'nde sponsoru olduğu ATM Yatçılık önünde antrenmanını yapan Aysu Türkoğlu, basın mensuplarına, 14 yıllık birikimi ve devam eden yüzme kariyeriyle hedefine ulaşmak istediğini söyledi.

Manş Denizi’ni geçmeye hazırlanıyor: Türkiye’nin adını tarihe yazdıracak!

Yüzmede 7 yıldır açık su branşıyla ilgilendiğini aktaran genç sporcu, "Manş geçişi için İngiltere'ye gideceğim. Bu aşamada antrenörüm Bengisu Avcı ile birlikte birçok antrenman yaptık.

Manş Denizi’ni geçmeye hazırlanıyor: Türkiye’nin adını tarihe yazdıracak!

Kendisi de Manş geçişini tamamlayan kadınlardan biri. Bir sürü uzun mesafe, soğuk su antrenmanı yaptık. Küvetteki buzun içinde bir saat kalmışlığım da var. Zorlu antrenmanlardan geçtim, şu an için kendimi hazır hissediyorum." diye konuştu.

Manş Denizi’ni geçmeye hazırlanıyor: Türkiye’nin adını tarihe yazdıracak!

Aysu Türkoğlu, kuş uçuşu 34 kilometre olan ancak metcezirden dolayı 42 kilometreyi bulan kanalı 11,5-12 saatte geçmeyi hedeflediğini kaydetti.

Manş Denizi’ni geçmeye hazırlanıyor: Türkiye’nin adını tarihe yazdıracak!

1979'da Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını unvanı bulunan Nesrin Olgun Arslan da 21 yaşındaki sporcuya başarılar dileyerek, "43 yıl sonra Manş'ı yüzecek Aysu'nun yanındayız. Gerçekten benim için büyük bir mutluluk. Benden sonra da Bengisu Avcı geçmişti. Aysu'nun buna cesaret etmesi müthiş bir şey. Onu kutluyorum. Ben yüzmeye devam ediyorum, ölene kadar da yüzeceğim." ifadelerini kullandı.

Manş Denizi’ni geçmeye hazırlanıyor: Türkiye’nin adını tarihe yazdıracak!

Konuşmaların ardından Aysu Türkoğlu ile Nesrin Olgun Arslan, denizde antrenman yaptı.

Manş Denizi’ni geçmeye hazırlanıyor: Türkiye’nin adını tarihe yazdıracak!

Aysu Türkoğlu, temmuz sonuna doğru İngiltere'ye geçecek. Türkoğlu'nun, temmuzun 28'i ile 31'i arasındaki zaman diliminde, hava ve deniz şartlarının yüzmeye uygun olduğu günde Manş geçişini yapması planlanıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA