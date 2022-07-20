Manş Denizi'ni geçerse... Bodrumlu Aysu Türkiye'nin adını tarihe yazdıracak!

1979'da Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını unvanı bulunan Nesrin Olgun Arslan da 21 yaşındaki sporcuya başarılar dileyerek, "43 yıl sonra Manş'ı yüzecek Aysu'nun yanındayız. Gerçekten benim için büyük bir mutluluk. Benden sonra da Bengisu Avcı geçmişti. Aysu'nun buna cesaret etmesi müthiş bir şey. Onu kutluyorum. Ben yüzmeye devam ediyorum, ölene kadar da yüzeceğim." ifadelerini kullandı.