Ünlülerin psikoloğu diplomasız çıktı

MUĞLA'DA "ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen Dilek T.'nin kliniğine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan kadının diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açtığı belirlendi. Lise mezunu olduğu öne sürülen Dilek T, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, kliniği de mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Dilek T.'nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak, hasta kabul ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

KLİNİĞE OPERASYON YAPILDI

JANDARMA ekipleri, kadının Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak'ta bulunan kliniğine operasyon düzenledi. Burada yapılan aramada, çok sayıda hastanın isminin yer aldığı ajanda ele geçirildi.

Operasyonda, ünlülerin psikoloğu olarak bilinen Dilek T, gözaltına alındı. Kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. ■ OSMAN AKÇA