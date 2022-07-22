Bodrum’da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM Büro Amirliği ekiplerince, Ortakent Mahallesi'nde kendilerini emlakçı olarak tanıtarak 30'a yakın kişiyi dolandırdığı suçlamalarıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G.İ, O.E, O.E. ve S.Y, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla salıverildi.

Polis ekipleri önceki gün, "Pinokyo" adlı sitedeki evleri internete koyarak ilana çıkardığı, daha sonra da ev kiralama vaadiyle vatandaşlarla görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdiği, tatil amaçlı kiralama yapan vatandaşları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüphelileri yaptığı operasyonla yakalamıştı.