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Haberler Muğla Mahsur kalan iki turist kurtarıldı

Mahsur kalan iki turist kurtarıldı

24.7.2022

Mahsur kalan iki turist kurtarıldı
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklarda mahsur kalan iki Rus turist, yaklaşık 4 saat süren operasyonla indirildi. Tatile gelen Marina Nikolava ve Elizaveta Bocharova, Faralya mahallesindeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra yolu kaybeden ikili, kayalıklarda mahsur kaldı.Turistlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye Ölüdeniz'deki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. 4 saatlik çalışmanın ardından iki turist bulundukları yerden sağlıklı şekilde kurtarıldı. Turistler tatil yaptıkları otele bırakıldı. ■ MURAT YALÇIN
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