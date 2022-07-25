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Haberler Muğla Arızalanan lüks yatı KIYEM ekipleri kurtardı

Arızalanan lüks yatı KIYEM ekipleri kurtardı

Bodrum’da 30 metre boyundaki lüks yat açık denizde motor arızası yapınca Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA

25.07.2022, 18:18

Arızalanan lüks yatı KIYEM ekipleri kurtardı

Bodrum Kalesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 30 metre boyundaki lüks yat yardım talebinde bulundu.

KIYEM-6 hızlı tahliye botu tarafından yedeklenen lük yat Bodrum Kalesi demir bölgesine emniyetle demirletildi.

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