  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Polisin takibindeki 5 minibüste 111 düzensiz göçmen yakalandı

Polisin takibindeki 5 minibüste 111 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Menteşe Otogar kavşağında durdurulan araçlarda ve kaçan iki araçta toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA

25.07.2022, 17:36

Polisin takibindeki 5 minibüste 111 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'dan yola çıktıkları belirlenen ve 670 kilometre yol kat eden düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsler ile ilgili yapılan analiz çalışmalarında; 5 adet 34 plakalı kapalı kasa ticari araçların düzensiz göçmen taşıdığı, başka bir 34 plakalı aracında öncülük yaptığının değerlendirilmesi üzerine araçlar Muğla otogar kavşağında kontrollü şekilde aracın önü kesilerek durduruldu.

İki araç içerisinde şüpheli Y.B A.A, Y.A, A.M ve çok sayıda düzensiz göçmen kontrol altına alındı.
Minibüslerden birisi Aydın Kontrol noktayı geçtikten sonra polis ekipleri fark edince ormanlık alana araçtaki düzensiz göçmenleri bırakarak kaçtı.

Araçlardan biri ve araç ve sürücüsü R.A Bayır mahallesinde jandarma görevlilerince, diğer araç ve sürücüsü F.Y ise Aydın Çine ilçesinde yakalandı.
Düzensiz göçmen kaçakçılığı olayında toplamda, bir Suriye, 2 İran ve 108 Afganistan uyruklu toplam 111 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemleri ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği açıklanırken, göçmen kaçakçılığı şüphelileri ise mevcutlu olarak savcılığa sevk edilecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA