Halk plajına kanalizasyon suyu

Türkiye'nin ve Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Marmaris'te yaşanan çevre kirliliği 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Turistlerin denize girdiği bir noktadan kanalizasyonun halk plajına akması ve hava sıcaklığının da artmasıyla dayanılmaz hale gelen koku, esnafı ve turistleri isyan ettirdi. Marmaris Çevreciler Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, uzun süredir kanalizasyonun halk plajına aktığını ancak bir türlü yetkililere sesini duyuramadığını söyledi.

Defalarca MUSKİ yetkililerine başvurmasına rağmen kirliliğe karşı önlem alınmadığını belirten Kutengin, birçok kanaldan denize fosseptik aktığını ifade etti.

'YETKİLİLERLE MÜCADELE!'

Kutengin, konuyu gerek görüntüler gerekse de üniversite tahlilleriyle yazılı olarak büyükşehir belediyesi ilgililerine bildirdiklerine dikkati çekerek, "Bir türlü netice alamıyoruz. Körfeze boşalan 18 tane azmak deresi var. Bu kanalları sezon öncesi temizleyerek tedbir alsalar böyle olmazdı. Uzunyalı ve Kısayalı'daki kanallarda da bu şekilde fosseptik kokusunu hissediyorsunuz. Çok ağır bir koku. Bunu defalarca bildirdik" diye konuştu. Fosseptiğin nereden geldiğini de araştırdıklarını anlatan Kutengin, ilçede herkesin birbirini korumaya çalıştığını ancak bu arada Marmaris'in elden gittiğini aktardı. Kutengin, yetkililerin konuya duyarsız kaldığını da dile getirerek, "Bizim çevreciliğimiz artık çevre ile olumsuzluklar ile değil, yetkililerle mücadele etmeye başladık. Nereden ruhsat verilir? Nereden bunlara mani olunmaz? Bunları araştırmaya başladık. Körfez berbat durumda. Körfezde de bir çalışma yaptık. Haliç'i temizleyen ekipler buraya geldi. Ama bu azmak derelerini, bu kanalları temizlemeden evvel körfezi temizlemek yararlı olmayacak" açıklamasını yaptı.

YETKİLİLER HİÇ ALDIRIŞ ETMİYOR

CHP'Lİ Marmaris Belediyesi ile Muğla Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), konuyla ilgili defalarca yapılan başvuruya rağmen ilçenin göbeğindeki rezalete aldırış etmiyor. Herhangi bir çalışma yapılmaması ve önlem alınmaması ise hem dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin sağlığını hem de ilçenin itibarını tehlikeye atıyor. Vatandaşlar ise CHP'li belediye yetkililerini cennet Marmaris'i cehenneme çevirmekle suçluyor.

'BU HİZMET ANLAYIŞINI HAK ETMİYORUZ'

Bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnaf, Marmaris'in bu tarz g örüntü ve çevre kirliliğine layık olmadığını dile getirdi. Turizm cenneti Marmaris'in bu hizmet anlayışını hak etmediğini savunan vatandaşlar, "Belediye yetkililerini sorunu çözmeye davet ediyoruz. Hem Marmaris halkı hem de gelen turistler için bu çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi

VURAL EFECİK