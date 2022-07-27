Şehit polisin ailesi acıları dinsin istiyor: "Bu işin artık uzamasını istemiyoruz"

BU İŞİN ARTIK UZAMASINI İSTEMİYORUZ

Duruşma çıkışı konuşan şehit Yangöz'ün babası Şahin Yangöz, "Mart ayında yapılan duruşmada savcı mütalaasını okudu. O tarihten bu yana 4 duruşma geçti hala sonuç çıkmadı. Mayıs ayında yapılan duruşmada hakim hazirandaki celse için 'karar duruşması' dedi. Haziranda görülen duruşmada katilin avukatı rapor alarak mazeret bildirdi. Bilerek duruşmaya katılmadı. Karşı tarafın avukatları davayı uzatmak istiyor. Efe Özturan halen serbest. Tutuklanmasını talep ettik. Mahkeme başkanının tayini çıktığı için farklı hakimler katıldı. Duruşma yine ertelendi. Bu işin artık uzamasını istemiyoruz. Ailecek çöktük, bittik, artık mahkemenin kararını vermesini istiyoruz" dedi.

Avukat Ömer Turan Osmanoğlu da "Bir sonraki celse karar duruşması mı ondan da emin değiliz. Mahkemenin kendi hakimleri yok. Görevli hakimler duruşmaya çıkıyor onlar da karar vermiyorlar. Hakimler, mahkemenin kendi hakimleri gelsin onlar karar versinler diye beyanda bulundular. Bu dosyada bunun olmaması gerekiyor. İnşallah 21 Eylül'de karar çıkar diye umut ediyoruz" diye konuştu.