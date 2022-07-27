Şehit polisin ailesi acıları dinsin istiyor: "Bu işin artık uzamasını istemiyoruz"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit olduğu 2 polisin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilişkin 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan (47) ile oğlu Efe Özturan'ın (19) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tayini çıkan, davanın asıl hakimlerinin karar vermesi gerektiğini belirterek duruşmayı 21 Eylül'e erteledi. Duruşma çıkışında konuşan baba Şahin Yangöz, "Ailecek çöktük, bittik mahkemenin artık kararını vermesini istiyoruz" dedi.