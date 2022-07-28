Kardeşler mahkemede birbirlerini suçladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde geçtiğimiz yıl amcası ile iki kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık ile tutuklu kardeşinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık kardeşler birbirlerini suçladı.

AV TÜFEĞİYLE VURDU

SEYDİKEMER ilçesinde amcası Adnan Buhuroğlu (58) ile oğulları Yasin (29) ve Tahsin Buhuroğlu'nu (27) av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Recep Buhuroğlu (27) ve 15 yaşındaki kardeşi A.F.B ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Önceki duruşmada Recep Buhuroğlu'nun "Amcası ve kuzenlerini kendisinin değil 15 yaşındaki kardeşim öldürdü" demesi üzerine A.F.B de tutuklanmıştı. İki kardeş ikinci duruşmada da birbirlerini suçladı.

'AGABEYİM ONLARI ÖLDÜRECEGİNİ SÖYLEDİ'

KARDEŞİNİN cinayetleri uzun zamandır kurguladığını ileri süren ağabey Buhuroğlu, engellemeye çalıştığını, ailesi için kendini feda ettiğini iddia etti. Mahkeme başkanının, Buhuroğlu, "Sen bugüne kadar olayı çok ayrıntılı anlatmışsın. Pişman olmadığını söylemişsin. Şimdi ne değişti?" soruna cevap vermedi. Sanığın kardeşi A.F.B ise ağabeyinin kendisine yönelttiği suçlamaları kabul etmedi, "Herkese onları öldüreceğini söyledi" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ