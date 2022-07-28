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Haberler Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA

28.07.2022, 18:56 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022, 19:38

Marmaris’te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Sarıana Mahallesi'nde otogar yakınında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

otogar arkası kov mevkii sık kızılçam ağaçları ile kaplı alanda başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, Sarıalan Kov Mevkiindeki sarp arazideki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına 34 arazöz,5 iş makinası karadan müdahale ederken, havadan 10 helikopter 5 uçak alevlerle mücadele ediyor.

Yangına hızlı ve yerinde müdahale ile alevlerin büyümeden kontrol altına alınması bekleniyor.

Ayrıca yangın bölgesine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı iki adet TOMA aracının da sevk edildiği öğrenildi.

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