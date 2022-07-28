Türk ekipler gelince kaçacak delik aradılar

Ege Denizi'nde Türkiye'nin bütün diyalog ve sağduyu çağrılarına rağmen hukuk tanımaz tavrını sürdüren Yunanistan, bu kez Marmara'dan Muğla'ya kadar Türkiye kıyılarında yapılan 51'inci Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı'nı hedef aldı.

Yarış öncesi yelkenli teknelerin kullanacağı güzergahın bildirilmesine rağmen Muğla açıklarında bölgeye gelen bir Yunan Sahil Güvenlik gemisi, bayrak kırmızısı renginde olan İzmir'in öncü yelken okulu Bear Sailing'in yelkenli teknesini taciz etti.

'TEKNEYİ ÜZERİMİZE SÜRDÜLER'

Yarışta olan yelkenlinin önünden ve arkasından geçen, üzerine sürerek teknedekilere korku dolu anlar yaşatan Yunan güçleri, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin gelmesinin ardından bölgeden kaçtı. Yelkenlinin Karşıyakalı kaptanı Murat Tan, yaşananları Yeni Asır'a anlattı.

'YARDIMIMIZA KOŞTULAR'

Yunan Sahil Güvenlik ekibinin defalarca tacizine maruz kaldıklarını anlatan Tan, "Yol boyunca sorunlarla karşılaştık. En büyük sorunumuzu da Bodrum açıklarında yaşadık. Bulamaç Adası yakınlarında Yunan Sahil Güvenliği tacizde bulundu. Sahil Güvenlik botlarımız onların bize yaklaştığını gördüğü an hızlı bir şekilde yardımımıza geldiler. Bize zarar vermeye çalıştılar. Tekneyi batırmaya yönelik bir hareket izlediler. Neden olduğunu bilmiyoruz ama Deniz Kuvvetleri Kupası yarışları olduğunu biliyorlar. Belki de bizim teknemiz bayrak kırmızısı olduğu için bizim üzerimize geldiler. Onların oluşturduğu dalgalardan ötürü teknemiz su aldı" dedi.

Sahil Güvenlik teknesi SG-313'ün hemen bölgeye geldiğini ve daha sonra kovalamacanın başladığını ifade eden Kaptan Murat Tan, "Sahil Güvenlik ekiplerimiz gelince bizim üzerimizdeki panik ve korku gitti. Yunan güçlerine telsizden anons geçtiler. Onlara 'Burası Türkiye karasuları. Bu yaptığınız taciz. Derhal bölgeyi terk edin' dediler. Daha sonra birkaç kez daha manevra yapan Yunan güçleri Türk ekiplerle başa çıkamayınca bölgeden ayrıldı. Türk ekipler onların peşini bırakmadı. Kaçacak yer aradılar. Bizden biraz uzaklaştı ama bizim Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz peşini bırakmadı" açıklamasını yaptı.

BİZİMLE YAKINDAN İLGİLENDİLER

EKİPLERİN sürekli yarışı takip halinde olduğunu aktaran Murat Tan, "Yarış boyunca bizimle ilgilendiler. Bu talihsiz olay yaşandıktan sonra da bizi koruyup yarış sonuna kadar geldiler. Muğla'da yarışın bitiş noktasına varınca bizi komutan ve askeri ekip karşıladı. Durumumuzu sordular. Onlara çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ERMAN AZAR