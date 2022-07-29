Son dakika: Marmaris’te orman yangını | Alevler otele sıçradı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

ALEVLER OTELE SIÇRADI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler ile Turunç mahalleleri arasındaki kara yolunun kenarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler yakındaki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'na bağlı uygulama oteli ile 1 villaya da sıçradı. Okulda ve villada kısmen hasar meydana geldi. Alevlerin tehdit ettiği 2 apart otel ile 13 ev tahliye edildi. Alevlere 7 helikopter, 4 uçak ile havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle de karadan müdahale sürüyor.

İçmeler Turunç karayolu girişi ormanlık alanda başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre bir ev ve Turizm Meslek yüksekokulu binasının zarar gördüğü 3 arabanın ise yandığı 13 hanenin boşaltıldığı öğrenildi.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD'dan yapılan açıklamada yangının sıçradığı otelin önceden tahliye edildiği beliritelerek, şöyle denildi:



"Bölgede çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup, yaralı bulunmamaktadır. Yangına Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz"

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