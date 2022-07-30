Bodrumlu Aysu tarih yazdı: Manş Denizi’ni geçen en genç Türk!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu. Harikasın Aysu, seninle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.