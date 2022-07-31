Bodrumlu Aysu’dan Manş rekoru

Bodrum'da yaşayan 21 yaşındaki Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Aysu Türkoğlu, bir Türk sporcu olarak dünyadaki en zorlu parkurlardan biri olan Manş Kanalı'nı geçen en genç kadın yüzücü olarak kendisinin ve Türkiye'nin adını tarihe yazdırdı.

İngiltere'nin Danver sahilinden denize atlayarak Fransa kıyılarına yüzmeye başlayan Türkoğlu'na, kaptan olan babası Mustafa Türkoğlu ile antrenörü Bengisu Avcı destek verdi.

ÜMİDİNİ HİÇ YİTİRMEDİ

Yoğun rüzgar ve dalgalara rağmen Türkoğlu, 16 saat 28 dakika 39 saniyede Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk kadını unvanına sahip oldu.

Asla ümidini yitirmediğini söyleyen Türkoğlu, "Her bir kulaç beni başarıya daha çok yaklaştırdı. Bir kulaç daha, bir nefes daha diyerek bitirdiğim 42 kilometrelik mesafede dalgalarla mücadele ettim, Türkiye'ye ve aileme yaşatacağım gururu düşündüm, yılmadım başardım" diye konuştu.

BABANIN HAKLI GURURU

Açık su yüzme yarışmalarında bundan sonra yedi kıtada düzenlenen Seven Ocean yarışmasında dünyanın önemli tüm kanal ve boğazlarını geçeceğini belirten Türkoğlu, "Ne kadar olumsuz şartlar olursa olsun yüzme sporunun daha geniş kitlelere yayılması ve yeni yetenekler geliştirilmesi için çaba göstereceğim" dedi. Genç sporcuyu ilk kutlayan antrenörü ve babası oldu.

Baba Türkoğlu, "Yaşlı bir adamı çok mutlu ettin. Çok büyük bir olay başardın, yaşanmamış bir şey başardın" sözleriyle kızına sarıldı. Rekortmen ekip daha sonra teknede zafer pozu verdi. Aysu'yu rekora hazırlayan Bengisu Avcı Erdoğan'ın da 2018'de Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikayla en hızlı geçen kadın açık su yüzücüsü unvanını elde ettiği öğrenildi. ADEM ÜLKER