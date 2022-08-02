  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Görenler uzay mekiği sandı! Bakan bir daha baktı

Görenler uzay mekiği sandı! Bakan bir daha baktı

Muğla Bodrum'a görenlerin uzay mekiği sandığı dünyanın en büyük 3 tekneli yatlarından "Galaxy of Happiness" geldi. Yalıkavak Tilkicik Koyu'na demirleyen yat görenleri şaşkına çevirdi. Bakanın bir daha baktığı uzay mekiği görünümlü yatta kimin olduğu ise merak konusu oldu.

İHA

02.08.2022, 16:52 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022, 16:57

2016 yılında Letonya'da üretilen trimaran şeklindeki süper yat Galaxy of Happiness, Yalıkavak'a geldi.

Görenler uzay mekiği sandı! Bakan bir daha baktı

Gümüş rengi ve tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken yat, denizin üzerine uzay mekiği inmiş görünümü veriyor.

Görenler uzay mekiği sandı! Bakan bir daha baktı

53 metre uzunlukta 17 metre genişlikteki yatın 3 kamarasında 6 misafir konaklayabiliyor.

Görenler uzay mekiği sandı! Bakan bir daha baktı

Dalgalı denizlerde sabit durabilmesi için özel olarak tasarlanmış 299 gros tonluk yat, 30 knot hıza ulaşabiliyor.

Görenler uzay mekiği sandı! Bakan bir daha baktı

Dünyanın en ilginç motorlu teknelerinden biri olarak adlandırılan yat, klasik bir yatla aynı hıza ulaşmak için yüzde 40'a kadar daha az enerji harcıyor.

Görenler uzay mekiği sandı! Bakan bir daha baktı

"Galaxy of Happiness"ın güncel değerinin ise 33 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Görenler uzay mekiği sandı! Bakan bir daha baktı

Yattakilerin bol bol denize girip güneşlendikleri görülürken, bakanın bir daha baktığı uzay mekiği görünümlü yatta kimin olduğu ise merak konusu oldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA