Haberler Muğla Kaçak balık ve midye taşıyan şüpheliye 10 bin 811 lira ceza

Kaçak balık ve midye taşıyan şüpheliye 10 bin 811 lira ceza

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yasal olmayan yollarla temin ettiği midye ve balıkları turistik işletmelere satmak için ilçeye getirdiği belirlenen kişi, jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliye, 10 bin 811 lira ceza kesildi.