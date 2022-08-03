Tarihi rekor borç parayla kırıldı

Bodrum'da yaşayan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Aysu Türkoğlu (21), Manş Denizi'ni yüzerek geçmek için 29 Temmuz'da Türkiye saati ile 12.02'de İngiltere Dover'dan suya girdi. Türkoğlu, akıntı ve dalgalar nedeni ile 60 kilometreye ulaşan mesafeyi 16 saat 28 dakikada geçerek Manş Denizi'ni geçen 'En genç Türk yüzücü' unvanını aldı.

BAŞARI KOLAY GELMEDİ

Aysu'ya, antrenörü Bengisu Avcı ile babası Mustafa Türkoğlu çok büyük destek oldu. Teknelerin mekanik aksamlarının yapımındaki ustalığı ve deniz tecrübesi ile sürekli kızının yanında olan iki çocuk babası Türkoğlu, hatta pandemi nedeni ile uygulanan sokağa çıkma yasaklarında kızı Aysu antremanlarından geri kalmasın diye birlikte yaşadıkları evlerinin terasına seyyar bir havuz kurdu. Uzun ve yorucu antremanlar sonunda başarının bir rastlantı olmadığını bir kez daha kanıtlayan Aysu'nun bugünlere gelmesi maddi açıdan da kolay olmadı.

SÖZ VERİP TUTMADILAR

Kızlarının Manş'ı geçme hedefini gerçekleştirmek için sponsor arayışına çıkan Türkoğlu ailesi öncelikle bir tanıdıkları aracılığıyla 2019 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını çaldı. 'Biz Manş'ı geçmek istiyoruz, hem de çok istiyoruz' diyen baba Türkoğlu belediye yetkililerinden destek sözü aldıktan sonra belli zaman aralıklarında Bodrum ile İzmir arasında mekik dokumaya başladı. Bu süreçte yılsonu yaklaştığı için Büyükşehir'in bütçe sıkıntısı olduğu, iddiaya göre Aysu kendi spor kulüplerine geçerse 2020 yılında hem yeni bütçe yapılacağı, hem de genç yüzücünün bu bütçeden destek almasının daha kolay olacağı belirtildi. Ancak verilen o söz tutulmadı.

"İYİ Kİ DE AYRILMIŞIZ"

Yeni Asır'ın sorularını yanıtlayan baba Mustafa Türkoğlu, 2019 yılı Aralık ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan kızının verilen sözler tutulmayınca 2020 yılında kulüpten ayrıldığını ifade ederek, "Teknenin 1 yıl önceden kaparosunun yatırılması gerekiyordu. Bize, 'Yeni yılda geç kalacağız siz yatırın, biz parayı taksit taksitte olsa aylık veririz' dediler. Fakat gün geldi çattı, bizim ödeme olmadı. Ondan sonra ben ödemeyi yaptım. Bir şekilde buldum, buluşturdum fakat o kadar çok şey istemimize rağmen olmadı, bir şey yapmadılar. Yatırdım kaparoyu. İyi ki yapmışım. Maalesef o girişim olmadı bir türlü. Biz de 'İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu olarak durmamızın anlamı kalmadı. Biz ayrılıyoruz' dedik. İyi ki ayrılmışız. Geldik burada sponsorlar ara ara, bulduk buluşturduk. En büyük desteği iş insanı Atila Türkmen'den gördük" dedi. Öte yandan Aysu'nun başarısını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Tunç Soyer'in görmezden gelmesi dikkat çekti. METİN BURMALI