Darp edilmediği ortaya çıkan FETÖ’cü doktor ihraç edildi

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın (32) saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olan, fakat ortaya çıkan görüntülerle darp edilmediği belirlenen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi Dr. Tahir Tarımer hakkında Sağlık Bakanlığı'nın soruşturması tamamlandı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alınmasına karar verilen Dr. Tarımer, Sağlık Bakanlığı tarafından memurluktan ihraç edildi.

ÖRGÜT SORUMLULUĞU

Savcılığın soruşturmasında, Tarımer'in Gaziantep Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü sırada örgütün sorumluluğunu üstlendiği, sohbet toplantılarına katıldığı, Bank Asya'da hesap açtığı, adına kayıtlı 2 cep telefonu hattını örgüt üyelerine verdiğini dikkate alan Sağlık Bakanlığı, memurluktan ihraç etti. ■ OSMAN AKÇA