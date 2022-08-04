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Haberler Muğla Marmaris açıklarında tekneler çarpıştı: Deniz kana bulandı!

Marmaris açıklarında tekneler çarpıştı: Deniz kana bulandı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleşen olay denizi kırmızıya boyadı. Kaza, sürat teknesinin hareket halindeki Marmaris-İçmeler seferini yapmakta olan tekne dolmuşa çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle sürat teknesinde bulunan 3 kişi yaralanırken yabancı uyruklu bir turist olay yerince can verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri yaralıları botla kıyıya çıkarırken, hayatını kaybeden turistin cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA

04.08.2022, 15:35

Muğla'nın Marmaris ilçesinde su sporları sürat teknesinin tekne dolmuşa çarpması sonucu bir turist öldü, 3 kişi de yaralandı.

Marmaris açıklarında tekneler çarpıştı: Deniz kana bulandı!

Edinilen bilgiye göre, Marmaris-İçmeler seferi yapan tekne dolmuş hareket halinde iken, su sporları işletmesinden kiraladıkları sürat teknesi ile İçmeler-Marmaris arasında hareket halinde olan sürat teknesi tekne dolmuşa çarptı.

Marmaris açıklarında tekneler çarpıştı: Deniz kana bulandı!

Kazada sürat motorunda bulunan yabancı uyruklu bir turist olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı sürat teknesinde bulunan üç kişi ise yaralandı. Olayın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Marmaris açıklarında tekneler çarpıştı: Deniz kana bulandı!

Yaralanan 3 kişi Sahil Güvenlik botu ile kıyıya getirilerek 112 Acil Servis ambulansına teslim edildi. Yaralılardan birisi ayakta tedavi edilirken, iki kişi sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı

Marmaris açıklarında tekneler çarpıştı: Deniz kana bulandı!

Kazada yaşamını yitiren turistin cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sahil Güvenlik ekipleri denizde yaşanan olay ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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