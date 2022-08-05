Çocuk parkını kana buladılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çocuk parkında bankta oturan bir kişi, birlikte içki içtiği arkadaşı tarafından bıçaklandı. Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Tepe Mahallesi 33 Sokak Köylü Pazarı mevkiindeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Keleş (50), parktaki bankta arkadaşı B.V. (55) ile oturup alkol içerek sohbet ediyordu. Henüz bilinmeyen bir nedenle B.V. cebinden çıkardığı bıçağı Keleş'in göğsüne saplayıp, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Bıçak darbesiyle yere yığılan Keleş'i görenler 112 ihbar hattını aradı. Keleş'in nabzının durduğunu fark eden sivil polis memuru kalp masajı yaparak B.V.'yi hayatta tuttu. Ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selim Keleş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, madde ve alkol bağımlısı olduğu öğrenilen katil zanlısı B.V.'yi gözaltına aldı. ■ OSMAN AKÇA