Marmaris'te yaşanan dehşette flaş gelişmeler: Kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Tekne taksiyi kullanan Tamer Altındağ ile Mirvat Jakmara (43), Lush Elin (21), Peter Jordin (40) ve Cleion Svetiellu (19) ise çarpışma esnasında yaralandı. Yaralılardan 3'ü Devlet Hastanesi, 2'si ise özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından incelemenin sürdüğü açıklandı.