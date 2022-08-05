  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Marmaris'te yaşanan dehşette flaş gelişmeler: Kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Marmaris'te yaşanan dehşette flaş gelişmeler: Kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğlen saatlerinde meydana gelen kazada sürat motoru, Kızılkum açıklarında Marmaris-Turunç seferi yapmakta olan deniz taksiye çarpmıştı. Kazanın ardından 1 turistin olay yerinde hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı biliniyordu. Kazaya dair yeni gelişmeler ışığında yaralı sayısının 5 olduğu öğrenilirken, sürat motorunu kullanan sürücü Tamer Altındağ'ın sahil güvenlik verilerinde çalıştığına dair kaydı ve kullanma ehliyetinin olmadığı iddia edildi. Talihsiz kazanın görüntüleri ise kameralara işte böyle yansıdı.

İHA

05.08.2022, 09:49

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürat motoru ile deniz taksinin çarpışması sonucu İngiliz turistin ölümüne neden olan kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Marmaris’te yaşanan dehşette flaş gelişmeler: Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı!

Olay, Marmaris Körfezi'nde öğle saatlerinde 5 yıldızlı bir otelin önünde meydana geldi. Su sporları istasyonuna ait bir sürat teknesi Marmaris-Turunç seferi yapan deniz taksi ile Kızılkum açıklarında çarpıştı.

Marmaris’te yaşanan dehşette flaş gelişmeler: Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı!

İhbar üzerine Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çevredeki tekneci ve sahil güvenlik ekipleri yardımıyla yaralılar karaya çıkarıldı.

Marmaris’te yaşanan dehşette flaş gelişmeler: Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı!

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, 44 yaşındaki İngiliz Anna Capuano'nun çarpışma esnasında öldüğünü tespit etti.

İngiliz turistin cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak İngiltere Fahri Konsolosluk yetkililerine bilgi verildi.

Marmaris’te yaşanan dehşette flaş gelişmeler: Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı!

Tekne taksiyi kullanan Tamer Altındağ ile Mirvat Jakmara (43), Lush Elin (21), Peter Jordin (40) ve Cleion Svetiellu (19) ise çarpışma esnasında yaralandı. Yaralılardan 3'ü Devlet Hastanesi, 2'si ise özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından incelemenin sürdüğü açıklandı.

Marmaris’te yaşanan dehşette flaş gelişmeler: Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı!

Kazaya neden olduğu belirlenen sürat motoru kullanıcısının emniyet ve sahil güvenlik verilerinde çalıştığına dair kaydı ve kullanma ehliyetinin olmadığı iddia edildi.

Taksirle adam öldürmek suçu ile soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, tekne dolmuşun su sporları parkuru alanına girdiği açıklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA