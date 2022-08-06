Acımasızca öldürülen Zehra'nın babası konuştu: "Kızımı öldürenlerden şikayetçiyim"

Zehra'nın tedavi masraflarını çalışmak gittiği diğer kızı M.B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Bayır, ''Diğer kızım M.B. geçen pazartesi günü Ankara'da tedavi olmaya başladı. Şu an sağlık durumu iyi ve tedavisi olumlu ilerliyor. Tedavi gördüğü hastane de bahçeye çıkıyor, hayvanlarla ilgileniyor. İnşallah tedavi sonucu kızım bu kötü alışkanlığını bırakacak. Kızımla birlikte yeni bir hayat kuracağım. Onun iyi olması için elimden geleni yapacağım'' dedi.