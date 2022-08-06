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Haberler Muğla Acımasızca öldürülen Zehra'nın babası konuştu: "Kızımı öldürenlerden şikayetçiyim"

Acımasızca öldürülen Zehra'nın babası konuştu: "Kızımı öldürenlerden şikayetçiyim"

Muğla'nın Milas ilçesinde madde bağımlısı kardeşinin tedavi masraflarını karşılamak için çalıştığı mekanın sahipleri tarafından vahşice öldürülen Zehra'nın ailesi cumhuriyet savcılığına ifade verdi. Kızını öldürenlerden şikayetçi olduğunu söyleyen baba Oğuzhan Bayır, kadına şiddetle mücadele eden çok sayıda avukatın kendilerine destek olduğunu bu uğurda katillerin en ağır cezayı almaları için uğraştıklarını belirtti. Tedavise başlanan diğer kızı M.B.'nin durumunun iyi olduğunu belirten Bayır, "Kızımla birlikte yeni bir hayat kuracağım." dedi.

DHA

06.08.2022, 11:55 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022, 12:01

Muğla'nın Milas ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında başına sert cisimle vurulup öldürülen ve cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır'ın (18) ailesi, cumhuriyet savcılığına ifade verdi.

Acımasızca öldürülen Zehra’nın ailesi konuştu: Kızımı öldürenlerden şikayetçiyim

Kızının iş arkadaşlarının cinayetle ilgili kendisine anlattıklarını savcılıkla paylaşan babası Oğuzhan Bayır (46), ''İş arkadaşı, kızımın Konya'ya dönmek için çalıştığı yerden alacağı parasını istemesi üzerine öldürüldüğünü söyledi. Kızımı öldürenlerden şikayetçiyim'' dedi.

Acımasızca öldürülen Zehra’nın ailesi konuştu: Kızımı öldürenlerden şikayetçiyim

Konya'nın Karapınar ilçesinde oturan Zehra Bayır, madde bağımlısı kardeşi M.B.'nin (16) tedavi masraflarını karşılamak için Muğla'nın Milas ilçesine giderek çalışmaya başladı.

Acımasızca öldürülen Zehra’nın ailesi konuştu: Kızımı öldürenlerden şikayetçiyim

Burada eğlence mekanında çalışan Bayır, iddiaya göre, 24 Temmuz'da para meselesi nedeniyle tartıştığı işletme sahiplerince başına sert cisimle vurulup öldürüldü, cesedi de bahçedeki havuza atıldı.

Acımasızca öldürülen Zehra’nın ailesi konuştu: Kızımı öldürenlerden şikayetçiyim

Zehra Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'da defnedilirken, cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü ise tutuklandı.

Acımasızca öldürülen Zehra’nın ailesi konuştu: Kızımı öldürenlerden şikayetçiyim

TEDAVİ GÖREN KIZIMIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Oğuzhan Bayır, kızı Zehra'nın öldürülmesiyle ilgili hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti. Kadına şiddetle mücadele eden çok sayıda avukatın da kendileriyle temasa geçtiklerini belirten Bayır, ''Sağ olsun çok sayıda avukat, kızımın öldürülmesi olayını savunmak istedi. Onlarla birlikte kızımı öldürenlerin en ağır ceza almasını sağlayama çalışacağım'' diye konuştu.

Acımasızca öldürülen Zehra’nın ailesi konuştu: Kızımı öldürenlerden şikayetçiyim

Zehra'nın tedavi masraflarını çalışmak gittiği diğer kızı M.B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Bayır, ''Diğer kızım M.B. geçen pazartesi günü Ankara'da tedavi olmaya başladı. Şu an sağlık durumu iyi ve tedavisi olumlu ilerliyor. Tedavi gördüğü hastane de bahçeye çıkıyor, hayvanlarla ilgileniyor. İnşallah tedavi sonucu kızım bu kötü alışkanlığını bırakacak. Kızımla birlikte yeni bir hayat kuracağım. Onun iyi olması için elimden geleni yapacağım'' dedi.

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