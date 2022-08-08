  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum'da dehşet anları! Turist dolu tekneye çapa saplanınca...

Bodrum'da dehşet anları! Turist dolu tekneye çapa saplanınca...

Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesi Akvaryum Koyu'nda meydana gelen kazada turist dolu tur tekneleri kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, kazaya sebep olan teknenin çapası diğer teknenin kamarasına girdi. Neye uğradığını şaşıran turistler kabusu yaşarken, teknede bulunan görevliler uzun uğraşlar vererek çapayı çıkarmaya çalıştı. Kaza sırasında bir turistin hafifçe yaralandığı, tedavi altına alındığı hastaneden ise sağ salim taburcu olduğu öğrenildi.

İHA

08.08.2022, 17:00

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akvaryum Koyu'nda turistlerin içerisinde bulunduğu bir tur teknesine başka bir tur teknesinin çarpmasıyla büyük şok yaşarken, olayda bir Rus turist hafif şekilde yaralandı.

Bodrum’da dehşet anları! Turist dolu tekneye çapa saplanınca...

Olay, Bitez'de bulunan Akvaryum Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Bodrum merkezden 2'si çocuk 6 Rus turisti, Akvaryum Koyu'na götüren Poppy isimli tur teknesi koya yanaştı.

Bodrum’da dehşet anları! Turist dolu tekneye çapa saplanınca...

O esnada Arancia isimli başka bir tur teknesi hızlı bir şekilde duran teknenin ön tarafına çarptı. Çarpışmanın etkisi ile, çarpan teknenin çapası diğer teknenin kamarasına girdi.

Bodrum’da dehşet anları! Turist dolu tekneye çapa saplanınca...

Kaza nedeniyle turistler büyük panik yaşarken, teknedeki görevliler uzun süre denizin ortasından çapayı çıkarmaya çalıştı. Çarpışma sırasından tekneden bulunan turistlerden birinin ise hafif şekilde yaralanarak özel bir hastanede tedavi altına alındığı ve taburcu edildiği öğrenildi.

Bodrum’da dehşet anları! Turist dolu tekneye çapa saplanınca...

Yaşanan kaza ve sonrasında yaşananlar amatör kamera tarafından anbean kayıt altına alındı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA