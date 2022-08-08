Tatil eğlencesi kabusa döndü

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabaha doğru Milas'ın Ören Mahallesi'nin Alatepe mevkiinde meydana geldi. Recep Argun idaresindeki Hollanda plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 10 metrelik şarampole devrildi.

ARAÇTA ÖLDÜLER

ÇEVREDEKİLERİN 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, araçta sıkışan Yasin Uysal (35) ile Bensu Keçeli'yi (31) kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ Recep Argun (33) ile Çağatay Keçeli'nin (30) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücü Argun'un Hollanda'da yaşadığı ve Milas'a tatil yapmak için geldiği, araçta bulunan diğer yolcuların ise arkadaşları olduğu ve eğlenceye gitmek için buluştukları belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Çağatay Keçeli'nin, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bensu Keçeli'nin eşi olduğu öğrenildi. Ölenlerin cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ADEM ÜLKER