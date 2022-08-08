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Haberler Muğla Tatil eğlencesi kabusa döndü

Tatil eğlencesi kabusa döndü

Milas’ta Hollanda plakalı otomobil, önceki gece bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki 10 metrelik şarampole devrildi. Gurbetçi olduğu ve tatile geldiği öğrenilen sürücü ile arkadaşı hayatını kaybederken, iki kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

8.8.2022

Tatil eğlencesi kabusa döndü

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabaha doğru Milas'ın Ören Mahallesi'nin Alatepe mevkiinde meydana geldi. Recep Argun idaresindeki Hollanda plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 10 metrelik şarampole devrildi.

ARAÇTA ÖLDÜLER
ÇEVREDEKİLERİN 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, araçta sıkışan Yasin Uysal (35) ile Bensu Keçeli'yi (31) kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ Recep Argun (33) ile Çağatay Keçeli'nin (30) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücü Argun'un Hollanda'da yaşadığı ve Milas'a tatil yapmak için geldiği, araçta bulunan diğer yolcuların ise arkadaşları olduğu ve eğlenceye gitmek için buluştukları belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Çağatay Keçeli'nin, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bensu Keçeli'nin eşi olduğu öğrenildi. Ölenlerin cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ADEM ÜLKER

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