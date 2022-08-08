Yangın mağdurları yeni evlerine kavuşuyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen sene çıkan orman yangınında evleri zarar gören aileler, devlet desteğiyle yapılan yeni konutlarına kavuşuyor. 29 Temmuz 2021'de başlayan orman yangınında, Osmaniye Mahallesi'ndeki evleri ağır hasar gören 9 aile için çalışma gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yangın sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarının ardından, evlerini kaybeden ailelere TOKİ aracılığıyla yeni konutlar inşa edildi. Yangın mağdurları taleplerine göre inşa edilen tek katlı ya da iki katlı müstakil evlerinde yaşayacak. Konutların 10 gün içerisinde ailelere teslim edilmesi planlanıyor.

"BİR DAHA YAŞANMASIN"

Yeni evine taşınmaya hazırlanan vatandaşlardan 75 yaşındaki Mustafa Yücel "Yanan evlerimizin yerine daha iyisini yaptılar, mutluyuz. Evlerimize birkaç güne yerleşeceğiz" dedi. Devlet yetkililerine teşekkür eden 55 yaşındaki Osman Mısır da "Yaşadığımız yangın sonrasında yeni evimizin tamamlanması bizi mutlu etti. Bir daha böyle büyük acılar yaşanmasın" ifadelerini kullandı.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA BAŞARAMAZDIK"

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan iki katlı evini gezen Kazım Aykutalp, "Devletimiz tüm kurumlarıyla bu süreci çok sıkı takip etti, bizi hiç yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yaşadığımız yangın felaketi çok tehlikeli ve kötüydü. O süreçten sonra gerçekten devletimiz yanımızda oldu, her türlü yardımı yaptı. Burada çalışanlar çok iyi niyetle güzel işler çıkardı" dedi. Aykutalp, " Kendi imkanlarımızla bu evleri yaptıramazdık. Devletimizden Allah razı olsun, yaptı. Benim beklentilerime fazlasıyla cevap verdiler. Devleti temsil eden kurumların çalışanları, iş yapan firmalar zorlu doğa şartlarında inanılmaz mücadele ettiler" diye konuştu.

OSMAN AKÇA