  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştılar: FETÖ'cü askerler işte böyle yakalandı!

Yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştılar: FETÖ'cü askerler işte böyle yakalandı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin aldığı ihbar üzerine, yüzerek yurt dışına kaçmaya çalışan 2 eski asker Bodrum açıklarında kıskıvrak yakalandı. Yapılan kimlik kontrolu sonucunda FETÖ'cü oldukları ortaya çıkan askerler, adliyeye sevkedilmelerinin ardından tutuklandı.

AA

09.08.2022, 14:25

Yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştılar: FETÖ’cü askerler işte böyle yakalandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ üyesi eski 2 asker yakalandı. Bodrum açıklarından yurt dışına yüzerek geçmeye çalışan iki şüpheli olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Bahse konu bölgede yakalanıp bota alınan şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde, FETÖ üyesi eski asker oldukları tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski üsteğmen ile başçavuş L.Ç. ve H.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA