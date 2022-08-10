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Haberler Muğla Kırmızı ışıkta durmadı! Trafik canavarı bir yaşamı daha soldurdu

Kırmızı ışıkta durmadı! Trafik canavarı bir yaşamı daha soldurdu

Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinde gerçekleşen kazada, kırmızı ışıkta durmayan kamyon sürücüsü bir kişinin ölümüne sebep oldu. Kaza, Konacık kavşağında sabah saat 08.30 sularında B.A. (27) idaresindeki kamyonetin, İmadet Karaca'nın hakimiyetindeki motorsiklete çarpması üzerine meydana geldi. Çarpmanın ardında talihsiz motosiklet sürücüsü oracıkta can verirken, trafik canavarı olay yerinden kaçtı. Çok geçmeden yakalanan B.A. gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

DHA

10.08.2022, 16:14

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen B.A.'nın (27) kamyonetle çarptığı motosikletteki İmadet Karacan (43), hayatını kaybetti. B.A., gözaltına alındı.

Kırmızı ışıkta durmadı! Trafik canavarı bir yaşamı daha soldurdu

Kaza, saat 08.30 sıralarında Konacık kavşağında meydana geldi.

Kırmızı ışıkta durmadı! Trafik canavarı bir yaşamı daha soldurdu

Bitez'den Konacık'a giden B.A., iddiaya göre, yönetimindeki 34 CTG 463 plakalı kamyonetle kırmızı ışık ihlali yaparak İmadet Karacan'ın kullandığı 48 Y 2227 plakalı motosiklete çarptı.

Kırmızı ışıkta durmadı! Trafik canavarı bir yaşamı daha soldurdu

Çarpmanın etkisiyle Karacan, motosikletten savrulup yola düştü. Kamyonet sürücüsü B.A. da kaza yerinden kaçtı.

Kırmızı ışıkta durmadı! Trafik canavarı bir yaşamı daha soldurdu

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karacan, hayatını kaybetti. İmadet Karacan'ın, MUSKİ'nin Konacık'taki atık su arıtma tesisinde çalıştığı öğrenildi.

Kırmızı ışıkta durmadı! Trafik canavarı bir yaşamı daha soldurdu

Öte yandan B.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.A.'nın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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