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Haberler Muğla Muğla'da ormanlık alanda 89 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da ormanlık alanda 89 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’da jandarma ekipleri ormanlık alanda düzensiz göçmen istihbaratı aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye basan ekipler 89 göçmeni yakaladı.

İHA

10.08.2022, 16:53

Muğla’da ormanlık alanda 89 düzensiz göçmen yakalandı

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı düzensiz göçmenlerin engellenmesi ile ilgili çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Dordurga Mahallesi Belceğiz Mevkisinde tekneyle Yunanistan adalarına düzensiz göçmen kaçırılacağı istihbaratını alan ekipler hareke geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye basan ekipler 3 kamyonu durdurdu.

Kamyon şoförlerinin ormanlık bir alana düzensiz göçmen bıraktıklarını itiraf etmeleri üzerine, şoförlerin söyledikleri bölgede arama yapan jandarma ekipleri toplamda 89 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyon çerçevesinde 4 şüpheli gözaltına alındı. Eşen Jandarma Karakoluna getirilen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenilirken, gözaltına alınan 4 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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