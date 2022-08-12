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Haberler Muğla Fethiye'de tüfek, silah, sopa havada uçuştu: 3 yaralı var!

Fethiye'de tüfek, silah, sopa havada uçuştu: 3 yaralı var!

Muğla'ya bağlı Fethiye ilçesinde yaşanan meydan kavgasında 3 kişi yaralandı. Gece geç saatlerde yaşanan olayda, aralarında husumet olduğu bilinen iki grup sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede şiddeti artan tartışma kavgaya dönüşünce ortaya silahlar çıkarıldı. Tüfek, bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırırken, kavgaya dahil olduğu bilinen 3 kişi gözaltına alındı.

İHA

12.08.2022, 11:12 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022, 12:26

Muğla'nın Fethiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan ve tüfek, bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Fethiye’de tüfek,silah,sopa havada uçuştu: 3 yaralı var!

Olay Çatalarık Mahallesi Üzümlü Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öne sürülen kişiler bölgede karşılaştı.

İki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma şiddetini artırarak kavgaya dönüştü.

Fethiye’de tüfek,silah,sopa havada uçuştu: 3 yaralı var!

Tüfek, bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada; T.K, İ.D ve M.D. yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Fethiye’de tüfek,silah,sopa havada uçuştu: 3 yaralı var!

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Fethiye’de tüfek,silah,sopa havada uçuştu: 3 yaralı var!

Hastanede tedavi altına alınan yararlılardan, M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

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