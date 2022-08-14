Bafa Gölü’nün Robinson Osman’ı

ROBİNSON Osman lakaplı Osman Demir (67), Muğla-Aydın sınırları arasında, Bafa Gölü'nün kıyılarındaki Beşparmak Dağları'da (Latmos) yaşıyor. Yolu olmayan ve en yakın yerleşim birimine yaya olarak 4 saat, kayıkla ise 1.5 saat uzaklıkta kendi yaptığı çadırda yaşayan Robinson Osman'ın en iyi dostları ise vahşi hayvanlar.

Demir, "İnsanlar onları vursa da, yine bir insana yaklaşıp yardım isteyebiliyorlar. Ayı gelip çadırımın yanına iki ayağının üstüne dikilerek sanki bir şeyler anlatmak istiyor" diyor. Yaz kış doğayla iç içe yaşamını sürdüren Robinson Osman, çoğu zaman çadırının içine giren yılanları sopayla kaldırıp, tekrar doğal alana bırakıyor. Geceleri ise dağdan inen ayıların, oklu kirpilerin, domuzların, karakulakların çadırının yanına kadar geldiğini söylüyor.

■ ADEM ÜLKER