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Haberler Muğla CHP’li Datça Belediyesi’nden denizin ortasına 10 tonluk heykel! Vatandaştan tepki çekti

CHP’li Datça Belediyesi’nden denizin ortasına 10 tonluk heykel! Vatandaştan tepki çekti

CHP’li Datça Belediyesi’nden ikinci heykel vakası. Sanayi heykeliyle alay konusu olan belediye, bu kez de denizin ortasına 10 tonluk balık heykeli yerleştirdi. Belediyenin bu icraatı vatandaşın tepkisine yol açtı.

SABAH

16.08.2022, 18:25

CHP’li Datça Belediyesi’nden denizin ortasına 10 tonluk heykel! Vatandaştan tepki çekti

CHP'li Datça Belediyesi'nin, heykel belediyeciliği yine vatandaşın tepkilerine sebep oldu. Demir yığınından sanayi heykeliyle eleştirilerin hedefi olan Datça Belediyesi, heykelcilikte yeni bir çığır açtı.

CHP'li belediye, Datça merkezdeki Kumluk Plajı'na, denizin ortasına 10 tonluk heykel yerleştirdi. Heykeltıraş Halil İbrahim Sever'e yaptırılan nesli tükenme tehlikesinde olan Orfoz balığı heykeli alay konusu oldu.

FARKINDALIK YARATACAĞINA İNANIYORUM

Demir yığınından Sanayi Heykeli'ne "Bu bir düşüncenin ürünüdür. Bu bir eserdir" diye niteleyen Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Orfoz balığı heykelinin farkındalık yaratacağını belirtti. Gürsel Uçar, "Orfoz, geçmişten günümüze bir miras ise bize düşen görevde gelecek nesillere emanet edebilmek adına bu balığın varlığını korumaktır. Orfoz, dünden bugüne en kıymetli balık türlerinden biridir. Denizlerimizde yok olmaması için yaşatılması ve korunması adına bu heykelin farkındalık yaratacağına inanıyorum" dedi.

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