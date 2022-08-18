Kartpostallık manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi köyü, yaklaşık 250 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Güllük Körfezi ile Tuzla Sulak Alanı boğazında kurulu köy, adını da buradan alıyor. Bodrum yolu üzerinde bulunan Milas'ın Boğaziçi köyü, Tuzla Sulak Alanı 250 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

10 bin flamingonun yaşadığı, pelikanların aylarca konakladığı Boğaziçi'nin bir yanı Tuzla, bir yanı ise Güllük Körfezi Muğla'nın Milas ile Bodrum ilçeleri arasında bulunan ve 2001 yılında dünyaca "Önemli Kuş Alanı" kabul edilen Tuzla Sulak Alanı'nın bulunduğu Boğaziçi, hem barındırdığı onlarca kuş türü hem de konumuyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

SULAK ALANA SAHİP

Milas'tan Bodrum'a doğru giderken yolun sağ tarafındaki sulak alanda başta flamingo ve pelikan olmak üzere, kartpostalı andıran binlerce kuş görürsünüz. Doğal yaşamın en yoğun olduğu yerlerden biri olan burası, Milas'ın Boğaziçi köyü. Yaklaşık 250 kuş türüne ve diğer canlılara ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı, Güllük Körfezi'ne kadar uzanır.

Geçmişe çeşitli sebeplerle kirliliğin yoğunlaştığı, daha sonra ise bazı kurumların ortak çalışmasıyla kısmen kirliliğin önüne geçildiği sulak alanda flamingo ve pelikanlar daha uzun kalmaya başladı.

BÜTÜN BİR YIL GELİNEBİLİR

Tuzla Sulak Alanı'ında artık yılın her zamanı kuşları yakından görmek mümkün. Doğa severler ve fotoğraf sanatçılarının uğrak yerlerinden biri olan Tuzla, 380 hektarlık alana sahip. 2001'de "Important Bird Area" (IBA), yani "Önemli Kuş Alanı" olarak tanımlandı. Tuzla'da kuşların yaşamsal besin kaynağı olan balık, deniz yosunları ve küçük canlılar barınıyor. Bölgede dalmaçyalı, flamingo, beyaz pelikan, balık kartalı, gri balıkçıl, kaz türleri, ördek türleri, karabağ martısı, ispinoz, büyük akbalıkçıl, kılkuyruk, kaşıkgaga, fiyu başta olmak üzere 250 tür kanatlı hayvanın yanı sıra su kaplumbağası, çeşitli yılan türleri, yaban domuzu, porsuk, tilki, oklu kirpi gibi yaban hayvanları da yaşıyor.

YENİ KUŞ TÜRLERİ GELİYOR

BOĞAZİÇİ köyünün sulak alanla Güllük Körfezi'nin buluştuğu noktada olduğunu hatırlatan muhtar İbrahim Köksal, son yıllarda yapılan düzenlemelerle sulak alanın nefes aldığını, genellikle Mart sonunda giden flamingoların da bu yüzden kalmayı tercih ettiğini söyledi. Tuzla Sulak Alanı'nda 10 bine yakın flamingo olduğunu kaydeden Köksal, "Bilindiği gibi sulak alanda yoğun bir kirlilik vardı. Önceki yıl ilgili kurumlardan izin alarak, sulak alanda su sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlemeler yaptık.

BU sayede sulak alan nefes aldı. Flamingolar da temizliği sevdi ve burayı terketmedi. Hatta, daha önce görmeye alışık olmadığımız türler de geldi. Yaptığımız çalışma olumlu sonuç verdi" dedi ve aynı zamanda, sulak alanın üreme alanı haline geldiğini, balık ölümlerinin de önüne geçildiğini belirtti.

NE YENİR NEREDE KALINIR?

BALIKÇILIKLA geçinen bir köy olduğu için taze balık yiyebileceğiniz lokantalar var. Konakmalamak için de köyde otel ve pansiyonlar bulunuyor.

NASIL GİDİLİR?

BOĞAZİÇİ köyüne, Bodrum yolundan sağa saparak, sulak alanın ortasından geçen dolgu yol ile ulaşılabiliyor. Köye Milas ve Bodrum'dan da minibüs seferleri var. Yolun her iki tarafında kuşlar size eşlik ediyor.

ADEM ÜLKER