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Haberler Muğla Muğla'da orman yangını! Hızlı müdahale büyümesini engelledi

Muğla'da orman yangını! Hızlı müdahale büyümesini engelledi

Son dakika... Muğla’nın Menteşe ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.

İHA

18.08.2022, 15:32 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022, 15:32

Muğla’da orman yangını! Hızlı müdahale büyümesini engelledi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Meke Mahallesi Bademli mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara havadan katıldı. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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