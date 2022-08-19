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Haberler Muğla Suç makinesi firari Bodrum'da samuray kılıcıyla yakalandı

Suç makinesi firari Bodrum'da samuray kılıcıyla yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu 6 ayrı suçtan arama kaydı bulunan M.G. isimli şüpheli yakalanırken, ikametinde yapılan aramada çok sayıda silah ve Samuray kılıç ele geçirildi.

İHA

19.08.2022, 18:23

Suç makinesi firari Bodrum’da samuray kılıcıyla yakalandı
Ekipler tarafından, 2015 yılında cezaevinden firar etmiş hükümlü ya da tutuklunun kaçması, tehdit, çocuğun cinsel istismarı ve hakaret gibi 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan M.G. isimli şahsa ait Bodrum İlçesinde iki farklı adreste arama yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bomba arama köpeği 'Vana' ile yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 26 adet tabanca mermisi, bir metre uzunluğunda Samuray Kılıcı, kılıç sandığı, dizüstü bilgisayar, tablet ve 37 adet CD ele geçirildi.

Olayla ilgili M.G. ve B.G. isimli şahıslar yakalanırken, haklarında adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.
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