Bodrum'dan çıkan süper kahraman! Denize düşüren "Balık adam"a sarılıyor

Yarımada genelinde artık tanınır hale geldiğini, bu sektördeki kişilerin kendisine çok destek olduğunu belirten Özkurt, şöyle konuştu:

"Eşyaları kaybolan insanlar benimle tekne kaptanları sayesinde irtibata geçiyor. Ben de dalışımı gerçekleştiriyorum. Şu ana kadar su altından takma diş, gözlük, klima, telefon, yüzük, kolye gibi çok sayıda eşya çıkarttım. Eşyalarına yeniden kavuşan insanlar çok mutlu oluyor. Yaklaşık 50 metreye kadar tüplü dalabiliyorum. Su altı çok ayrı bir dünya. Orada dünyadan uzaklaşıyorsunuz ve daha özgür oluyorsunuz. Şimdiye kadar gelen taleplerin çoğunu yerine getirdim. Denize düşen malzeme büyük olunca daha kolay bulunuyor. Denize düşen eşyayı ortalama yarım saat, 45 dakikada çıkartıyorum. Günde ortalama üç kez dalıyorum. İşimi resmi olarak yapıyorum ve devlete vergimi de ödüyorum. Dede mesleğim olduğu için bu işi elimden geldiğince yapmaya devam edeceğim."