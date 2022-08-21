Rodos’ta batan teknenin 2 Türk kaptanı tutuklandı

MUĞLA Marmaris'ten 10 Ağustos'ta yola çıkan ve Rodos açıkarında batan teknede 19 göçmen kaybolurken, teknenin kaptanı olan 2 Türk tutuklandı. Batan eski balıkçı teknesindeki 80 göçmenden 29'u Yunan sahil güvenliği ve 32'si Türk sahil güvenliği tarafından kurtarılmıştı.

Soruşturmada karaya çıkarılanlar arasında 2 kişinin Türk kaptan ve organizatör olduğu ortaya çıktı. İsimleri açıklanmayan iki kaptan, düzensiz göçmen ticareti yapmak ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olmaktan müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.

■ ADEM ÜLKER