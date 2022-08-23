  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Muğla'da korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

İHA

23.08.2022, 08:45

Muğla’da korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Hüsamettin Avcı'nın (56) kullandığı 07 ANC 370 plakalı otomobil, Fethiye Kaş kara yolu Demirler mevkiinde, Fransız uyruklu Chloe Marie Charlotte Renoır (28) idaresindeki EF 028 AV plakalı lüks otomobille çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ve Bilal K. (30) ile Vanessa Derya K. (18) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Hüsamettin Avcı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Mardin'deki katliam gibi kazada şehit olan polis Yahya Ergin Çanakkale'de toprağa verildi

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA