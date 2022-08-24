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Haberler Muğla Muğla Marmaris'te satılık ada! Fiyatı dudak uçuklattı

Muğla Marmaris'te satılık ada! Fiyatı dudak uçuklattı

Muğla'nın dünyaca ünlü Gökova merkezinde bulunan Karaca Adası, 2015 yılında satışa çıkarılmıştı ancak süreç içerisinde adaya talep olmadı. Adanın yurt dışında yaşayan sahibi 316 metrekare büyüklüğündeki adanın fiyatı yükselterek 444 milyon lira yaptı.

DHA

24.08.2022, 14:21 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022, 14:59

Gökova Körfezi'ndeki Karaca Adası, ABD'de yaşayan Türk iş insanı tarafından 7 yıldızlı otel yapılmak amacıyla 1980 yılında satın alındı.

Muğla Marmaris’te satılık ada! Fiyatı dudak uçuklattı

Cumhurbaşkanlığı konutu karşısında bulunan 316 bin metrekarelik ada, 1983 yılında birinci derece SİT alanı ilan edildi. İş insanı, 41 yıl boyunca adanın vergilerini ödedi ancak SİT alanı olması nedeniyle otel inşaatına başlayamadı.

Muğla Marmaris’te satılık ada! Fiyatı dudak uçuklattı

Yatırımdan vazgeçen iş insanı, adayı 2015'te 78 milyon liradan internette satışa çıkardı. Karaca Adası'nın geçen nisan ayında güncel satış fiyatı 360 milyon liraya, bu ay ise 444miyon liraya yükseltildi.

Muğla Marmaris’te satılık ada! Fiyatı dudak uçuklattı

Mülk sahibi adına adanın satışını takip eden İstanbul merkezli emlak şirketinin yönetici ortağı Uğur Özcan, "Sahibi yatırım yapmaktan vazgeçtiği için satışa çıkardı. Adada 3 müstakil ev bulunuyor.

Muğla Marmaris’te satılık ada! Fiyatı dudak uçuklattı

Ancak metruk durumda. İmar affı kapsamında yapı kayıt belgeleri alındı. Restore edilerek kullanılabilir. Adaya günübirlik turizm tesisi ve küçük bir marina da yapılabilir.

Muğla Marmaris’te satılık ada! Fiyatı dudak uçuklattı

Bunlara izin var. ABD'de yaşayan adanın sahibi dolar üzerinden adayı satmak istediği için fiyatı sürekli döviz kuruna bağlı olarak değişiyor. İlanda Türk lirası olarak yayımladığımız için fiyat arttı" dedi.

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