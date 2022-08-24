Ölümden saniye farkıyla böyle kurtuldu! Fethiye’deki dehşet anları kamerada

Muuğla'nın Fethiye ilçesindeki Karaçulha Mahallesi, Çalıca mevkiinde T.Y. idaresindeki 48 ABF 955 plakalı otomobil, H.K. yönetimindeki 48 HH 926 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlar, park halinde bulunan 48 FZ 711 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonetten karpuz alan Özcan Keçe ise saniyelerle ölümden döndü. Kazada sürücüler ile yolcu G.K. yaralandı.





Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, yaralılar Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.





ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU

Kameralara saniye saniye yansıyan görüntülerde elindeki karpuz ile araçlardan kıl payı kaçan Özcan Keçe, kaza sonrası, "Şükür yaralanmadık. Durduğumuz yerde vurdular. Aracın içinde karım ve oğlum da vardı. Canımızı kurtardığımız için şükrediyoruz" ifadelerini kullandı.