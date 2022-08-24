Trafik canavarı bu kez Muğla’da

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, korku dolu anlara neden oldu. Fethiye- Antalya karayolu Çırpı Kavşağında Erol A. idaresindeki 07 Y 5047 plakalı otomobil ile Hakan İ. yönetimdeki 34 FIY 191 plakalı otomobil çarpıştı.



HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çarpışmanın etkisi ile savrulan Erol A'nın otomobili ve araçta bulunan Yaşar S, Emine S, Nefes S. (4) ve Ümmügülsüm S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Kazada yaralanan 5 kişi, Fethiye'deki farklı hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



56 yaşındaki Hüsamettin Avcı hastanede yaşamını yitirdi.

HAYATA TUTUNAMADI

Muğla'daki bir diğer kaza ise, Seydikemer ilçesinde gerçekleşti. Hüsamettin Avcı'nın (56) kullandığı 07 ANC 370 plakalı otomobil, Fethiye-Kaş kara yolu Demirler mevkiinde, Fransız uyruklu Chloe Marie Charlotte Renoır (28) idaresindeki EF 028 AV plakalı lüks otomobille çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerin yanı sıra Bilal K. (30) ile Vanessa Derya K. (18) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hüsamettin Avcı, tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

MURAT YALÇIN