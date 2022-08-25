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Haberler Muğla Fethiye Kaymakamlığı’ndan iptal edilen festivale açıklama

Fethiye Kaymakamlığı’ndan iptal edilen festivale açıklama

25.8.2022

Fethiye Kaymakamlığı’ndan iptal edilen festivale açıklama
MUĞLA Fethiye Belediyesi'nin desteğiyle 1-4 Eylül'de düzenlenmesi planlanan müzik festivali 'Milyonfest', Fethiye Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. Festivale günler kala böyle bir kararın alınması şaşkınlık yaratırken, kaymakamlıktan yapılan açıklama ile iptalin sebebi açıkça belirtildi. Açıklamada, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün İnlice Halk Plajı ile ilgili yapılan incelemede söz konusu alanın Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğu, doğal karakteri korunacak alan ve arkeolojik SİT alanı içerisinde kaldığı, organizasyonun incelenmesi neticesinde, çadır, kamp alanları, karavan park alanları gibi şekilde düzenlemeler olacağı ve bu düzenlemeler sonucu bölgede yoğun insan trafiği, ses ve ışık etkileri yoğun insan faaliyetleri sebebiyle ekolojik dengeye zarar verilebileceğine dikkat çekildi.

■ MURAT YALÇIN
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