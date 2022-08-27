Fuhuş pazarlığı üzerinden dolandırıcılık ve hırsızlık yaptılar! Kıskıvrak yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelediler. Görüntülerde darp, fuhuş, ve hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Gözaltına alınan İ.T, B.C, K.K, M.C.B, H.A.Ç'nin benzer 5 olaya daha dahil oldukları, fuhuş üzerinden kişileri dolandırdıkları ve vatandaşların para ile değerli eşyalarına el koydukları belirledi.

Şüphelilerin ikametlerinde, 137 bin 880 lira, 750 avro, 220 dolar, 80 paund, altın ziynet eşyaları, 2 tabanca, 2 satır, göz yaşartıcı sprey, muşta, beyzbol sopası, 27 cep telefonu, diz üstü bilgisayar ile çok sayıda GSM hattı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.