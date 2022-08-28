İngiliz anne ile Türk babanın 'evlat' davası, İngiliz ve Türk mahkemeleri arasında yap boz tahtasına döndü. Yasin Tınaz Marmaris'te garsonluk yaparken İngiliz Natalie Jackson ile tanışıp, 2001'de evlendi. Çift Newcastle'da yaşamaya başladı, 2008'de D.H.Y. ismini verdikleri çocukları doğdu. Annenin çocuğa şiddet uygulaması nedeniyle çift 2011'de boşandı, velayet anneye verildi. Annenin velayeti kötüye kullandığı tespit edilnce D.H.Y. geçici olarak bakıcı aileye verildi. Tınaz'ın başvurusu üzerine velayet anne ve babaya ortak verildi.





BABAMLA KALMAK İSTİYORUM

Tınaz, oğluna annesinin erkek arkadaşları tarafından şiddet uygulandığını öğrenip velayeti tek başına aldı. Ardından eski eşinin kendilerine yurtdışı çıkış yasağı koydurmayı planladığını öğrenince oğluyla 4 yıl önce Türkiye'ye geldi. Anne, İngiltere makamlarına oğlunun kaçırıldığı başvurusu yaptı. İngiltere makamları Türkiye'den çocuğun iade edilmesini istedi ve baba hakkında 2019'da dava açıldı. Mahkeme çocuğun Türkiye'de kalmasında olumsuz risk faktörünün bulunmadığı gerekçesiyle talebi reddetti. Muğla Aile Mahkemesi'nin kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'nde bozuldu. Aile Mahkemesi bir kez daha aynı kararı aldı. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını bir kez daha bozup, çocuğun iadesine karar verdi. Yargıtay'dan hükmün onanması kararı gelince Tınaz, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 30 günlük başvuru süresini aştığı için talebi kabul edilmedi. Tınaz'ın avukatı Ozan Orpak, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağız" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM

Türkiye'de babasıyla olmaktan mutlu olduğunu belirten D.H.Y, "İngiltere'ye dönmek istemiyorum. Babamı, Türkiye'deki okulum ve arkadaşlarımı seviyorum" dedi. Yasin Tınaz ise, oğlunu kesinlikle İngiltere'ye iade etmeyeceğini söyledi.



■ ADEM ÜLKER